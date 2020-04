Bestolen zorgkundige uit Landen doet oproep aan collega's: "Pas op voor diefstal van beschermend materiaal"

Zorgkundige Magali Luysterman uit Landen werd deze week slachtoffer van een diefstal. De dief had het gemunt op haar tas met beschermend materiaal. In de tas zaten een twintigtal mondmaskers, handschoenen en ontsmettende gel. "Ik was er niet goed van. Dat materiaal is essentieel in deze coronatijden om de mensen die ik verzorg en mezelf te beschermen", zegt Magali Luysterman. Ze roept haar collega's op om op hun hoede te zijn.