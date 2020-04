Meer dan honderd konijnen in schrijnende omstandigheden in beslag genomen in Mol

De 120 konijnen zaten opgesloten in een veel te warme metalen container, zonder drinkwater en veel te dicht op elkaar, overal lagen uitwerpselen. Ze zijn vermoedelijk gekweekt als vleeskonijnen en zijn bedoeld voor de slacht.



"We verwachten ons ook aan een konijnen babyboom. Want de mannetjes konden vrijuit door de container lopen en alle vrouwelijke konijnen bevruchten. Die maken toch zo'n 60 % van de opgevangen dieren uit. Wij verwachten dus heel veel kleine konijntjes binnenkort. Konijnenvoedsel is dan ook meer dan welkom", zegt Rudy Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder.

Wie de konijnen wil helpen - of adopteren - kan terecht bij het opvangcentrum. De eigenaar van de container is trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Twee jaar geleden moest dierenwelzijn er ook al eens varkens weghalen.