8 dark numbers onthuld door Proeftuin Limburg: "Onze werking kan in heel het land uitgerold worden"

De Limburgse werkwijze is zo succesvol, dat de politie denkt dat ze best wordt uitgerold naar de rest van het land. Want in de verschillende arrondissementen wordt een moordonderzoek op een andere manier gedaan. "Er bestaat geen uniform moordbeleid in België", zegt Kun. "Maar in Limburg kunnen we toch spreken van een model dat goede resultaten oplevert. Wij bieden onze methodiek dus aan aan andere arrondissementen."