Apothekers willen duidelijkheid over de verkoop van mondmaskers

De apothekers vragen duidelijke richtlijnen over de verkoop van mondmaskers. Al sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, is er bij de apothekers veel vraag naar mondmaskers. De laatste dagen is die vraag nog groter geworden, nu stilaan duidelijk wordt dat mondmaskers mogelijk aangeraden worden als de maatregelen versoepelen over een aantal weken. De apothekers willen aan die vraag voldoen. Maar de leveringen blijven uit.