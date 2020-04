Armoede bedreigt 22 miljoen Amerikanen die werkloos zijn door coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen zitten 22 miljoen Amerikanen zonder werk. Het is een dramatische situatie van een omvang die niet meer gezien is sinds de jaren 30 van vorige eeuw, tijdens de Grote Depressie. Er wordt op grote schaal honger geleden in de Verenigde Staten, en leerkrachten maken zich zorgen over kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. Onze Amerikacorrespondent Björn Soenens sprak met inwoners van de wijk Ridgewood in New York en maakte deze reportage.