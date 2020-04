Autocarbedrijf slaagt erin Belgen uit Benidorm weg te halen: "Supergoed georganiseerd"

"We hebben alles gedaan: de Belgische staat, BuZa, consulaat, ambassade... Er werd ons gezegd dat er voor ons niets was geregeld," zegt een passagier.

De busmaatschappij heeft een weeklang onderhandeld: "Een helse week van heen-en-weer-bellen, voor we de verzekering kregen dat we zouden worden doorgelaten," getuigt de busbegeleider.

De autocars werden speciaal ingericht om de strenge richtlijnen tegemoet te komen. Er was afstand tussen de reizigers, plexiglas, voor elk een mondmasker en handschoenen. "Alles was supergoed georganiseerd, de chauffeurs waren super", bevestigt een van de inzittenden. Voor de veiligheid moeten de reizigers nu nog 2 weken in quarantaine. Het busbedrijf heeft nog een reeks repatriëringen gepland.