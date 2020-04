Kleine verenigingen houden grote benefietweek om toekomst te verzekeren

Robin Meynaerts is lid van DeTheaterBende in Begijnendijk. Samen met een aantal andere verenigingen organiseert hij binnen twee weken een grote benefietweek. Mensen kunnen hen uitdagen voor de vreemdste opdrachten. "Dat kan gaan van 100 poffertjes bakken, tot 100.000 stappen zetten. Niets is te gek. Zolang het maar geld oplevert voor de verenigingen die het nu moeilijk hebben." Ook voor zijn eigen theatergezelschap breken harde tijden aan. "We zijn nog maar pas begonnen en waren van plan om een grote sponsortocht te houden. Begin mei stond een eetfestijn gepland. Dat gaat allemaal niet door. Waardoor we ook geen geld verdienen."