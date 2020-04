Drie bewoners in asielcentrum Wingene besmet met corona: "Versnelling hoger schakelen"

Er wonen 120 mensen in het opvangcentrum voor asielzoekers. Velen gaan helpen bij land- en tuinbouwers in de buurt. Mogelijk is de besmetting op die manier gebeurd.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis was het gemeentebestuur van Wingene erg beducht voor besmetting. Daarom had het al aangedrongen op preventieve maatregelen. De bewoners mochten al enkele weken geen bezoek meer ontvangen. Ze mochten ook niet meer buiten na 10 uur 's avonds. Ze mochten ook zelf geen boodschappen meer doen. Nu er ook echt mensen besmet zijn, komen er extra maatregelen.

Besmette bewoners worden samen met eventuele gezinsleden in quarantaine geplaatst in een ‘isolatievleugel’ van het centrum. Rode Kruis-Vlaanderen creëerde die aparte ruimte zodat zieke bewoners apart opgevangen en verzorgd kunnen worden. Er komt ook een extra sanitaire unit op het terrein.

“We zien bereidwilligheid bij de bewoners om de regels strikt op te volgen”, zegt burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) . “Uiteraard blijven we de situatie op de voet volgen en vragen we bijsturing aan Rode Kruis-Vlaanderen als nodig. Ook voor het personeel in het opvangcentrum is de huidige situatie niet evident. We danken de medewerkers voor hun inzet om iedereen te informeren over de gevaren van het virus".