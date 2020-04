Woonzorgcentrum in Deurne brengt familie met hoogtewerker tot aan raam van bewoners: "Zelfs met raam ertussen is het heerlijk om mijn moeder van dichtbij te kunnen zien"

Iemand in een woonzorgcentrum bezoeken kan door de coronamaatregelen momenteel niet. Maar daar heeft het woonzorgcentrum Koala, van de Orpea-groep, wat op gevonden. Voor het gebouw aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne staat een hoogtewerker. Familie kan er naar boven en een kwartiertje met vader of moeder praten, mekaar van dichtbij zien via een raam op kiepstand of vanop hun balkon.



"En dat deed deugd", getuigde een bezoeker, die in de hoogtewerker was geklommen tot aan het raam van zijn bejaarde vader: "Een meter van elkaar staan is toch anders dan contact via Whatsapp. Praten was iets moeilijker want er zat een raam tussen. Mijn vader heeft bovendien Parkinson waardoor hij nogal stil praat. Maar het heeft toch enorm deugd gedaan van mekaar te zien."

(verder lezen onder de foto)