Binnenkort meer winkelzondagen in Mechelen

"Extra winkeldzondagen zijn niet alleen een goed idee voor onze handelaars", zegt schepen Greet Geypen (Open VLD). "Het zorgt ook voor een betere spreiding van de shoppers. Want hoewel we zo veel mogelijk mensen opnieuw naar de winkels en de stad willen lokken, willen we dat ook op een veilige manier doen. Door extra zondagen hopen we stormlopen te vermijden."

De gratis shuttlebusjes van de rand naar het centrum van Mechelen zullen ook rijden tijdens de zondagopeningen. Er komt ook een gratis horecashuttle die op je op zaterdagavond naar de Grote Markt brengt om er op café of restaurant te gaan.