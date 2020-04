Wat heeft het coronavirus met de ontbossing van Amazonewoud te maken? "Illegale houtkappers en goudzoekers zien kans"

Tegelijk is er ook minder controle in en rond het Amazonegebied. "De overheidsorganisatie Ibama, dat toezicht houdt op de houtkap, kan nu minder mensen naar die plekken sturen, omdat ze zelf ook te kampen hebben met besmettingen. En de inheemse groepen in de Amazone hebben zichzelf in isolatie gezet om te voorkomen dat zij besmet worden. En dus dringen houtkappers via allerlei sluikse wegen binnen in het Amazonewoud."