Uit de lucht gegrepen: complottheorieën linken 5G-masten aan corona, brandstichters brengen gsm-verkeer écht in gevaar

Eén van de geruchten die de ronde doet bij de complotdenkers, is dat het coronavirus niet toevallig in de Chinese stad Wuhan is uitgebroken, omdat dat de eerste stad zou zijn met een 5G-netwerk. Maar die theorie is niet waar, want Wuhan was niet de eerste stad waar 5G is uitgerold en de technologie was tezelfdertijd ook al actief in een 50-tal andere steden.

“Terzake” sprak ook met enkele experten die de complottheorie op basis van wetenschappelijke feiten eenvoudig naar de prullenbak verwijzen: er is hoegenaamd geen wetenschappelijke verklaring voor de onzin die verspreid wordt.

“Op basis van de expertise van de voorbije 30 jaar, zie ik niet in hoe de straling van het 5G-netwerk ook maar een effect zou kunnen hebben op de verspreiding van het coronavirus”, zegt Guy Vandenbosch, professor aan de KU Leuven, gespecialiseerd in Telecommunicatie en Microgolven. “Ik begrijp dat gewoon niet”, klinkt het vol verbazing over de complottheorie.