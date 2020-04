Drie artiesten over gevolgen van geschrapte festivalzomer: van "2020 is om zeep" tot "hopelijk wel kleinere concerten"

Sommers blijft ook thuis met muziek bezig. "Ik werk aan nieuwe teksten, en op piano of gitaar bedenk ik nieuwe melodieën. Via sociale media houd ik contact met mijn publiek. Ik krijg veel vaker dan anders de vraag om een filmpje op te nemen, voor iemands verjaardag bijvoorbeeld. Dan spreek ik wensen in, of zing ik een stukje. Ik krijg daar enorm leuke reacties op. Ik heb zelfs rechtstreeks gebeld met een fan op zijn 90e verjaardag: een uniek en heel fijn moment."

Naast muziek is beweging een belangrijke bezigheid. Eind januari werd Sommers geopereerd aan zijn hart. "De revalidatie in het ziekenhuis ligt voorlopig stil, en ik moet nu zelf aan de slag. Ik streef naar 10.000 stappen per dag. En op fietstochten in het Pajottenland ontdek ik in mijn eigen buurt nieuwe plekken. Ik heb ook meer tijd voor mijn gezin. Jammer dat onze vakantie naar Lissabon in het water is gevallen. Maar ik heb mijn vrouw zowaar mee helpen poetsen: een primeur", lacht Sommers. "Verder help ik mijn kinderen met de schooltaken die ze nu voor thuis krijgen."

De muzikale toekomst ziet Sommers even somber in. "Voor de hele sector is dit miljoenenverlies een serieuze slag in het gezicht. Dit hebben we nog nooit meegemaakt, en daar word ik soms wat depri van. Ondertussen moeten we met z'n allen de veiligheidsmaaregelen goed blijven opvolgen. Samen sterk om hier gezond uit te komen!"