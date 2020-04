Coronawandelaars houden zich niet aan de regels in natuurgebied de Kalkense Meersen: "Ze storen de vogels tijdens het broeden"

Natuurpunt probeert de mensen te waarschuwen via sociale media en plaatst ook info- en verbodsborden ter plaatse: "We zetten die in de gevoelige stiltegebieden, daar waar het meest cruciaal is en waar de meeste van die vogels broeden. Er zijn relatief weinig afsluitingen en dat is uniek. Maar dat betekent niet dat je de paden mag verlaten." Peter Claus is ervan overtuigd dat het gewoon uit onwetenheid is: "Veel wandelaars kennen het gebied niet zo goed en proberen hun weg te vinden, dan komen ze al eens van het pad af. Dus we blijven het vragen en hopen op het beste."