N-VA ziet "erg weinig redenen" om volmachten van regering-Wilmès in juni te verlengen 

Even terug naar vorige maand, toen ook in ons land de corona-gezondheidscrisis volop losbarstte. Op dat moment hadden we nog steeds geen volwaardige federale regering, de formatiegesprekken zaten muurvast. Maar omdat ons land geconfronteerd werd met de grootste mondiale crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, werd in de Wetstraat beslist om de formatie even te pauzeren en om de regering in lopende zaken, die overigens geen meerderheid heeft in het parlement, meer slagkracht te geven.

De minderheidsregering-Wilmès (bestaande uit de Franstalige liberalen van de MR, de Vlaamse liberalen van Open VLD en de Vlaamse christendemocraten van CD&V) vroeg en kreeg het vertrouwen van een meerderheid in het parlement. En de regering kreeg ook tijdelijk volmachten. Voor dat laatste gaf ook de N-VA haar goedkeuring. Dankzij die volmachten hoeft de regering niet telkens de toestemming van het parlement te vragen om dringende gezondheids- of economische maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus.