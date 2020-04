Deze 15 'gewone' mensen lijken echt wel op wereldsterren…

"Het is allemaal erg flatterend. Ik zie het ook wel, maar vind toch vooral dat ik het meest op mezelf lijk." Bethany Anya liet er enkele jaren geleden geen twijfel over bestaan in een interview met nieuwswebsite The LadBible dat, hoezeer ze ook op een wereldberoemde actrice leek, ze toch het liefst zoveel mogelijk zichzelf wilde blijven. Toch wagen lookalikes zich graag aan een nog identiekere versie van de beroemdheden waarop ze lijken, door bijvoorbeeld aangepaste make-up, eenzelfde haartooi of door typerende kleren te dragen. Een idee voor morgen misschien, op de jaarlijkse "Look Alike Day", om uzelf eens te meten met uw beroemde evenbeeld.