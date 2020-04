"Dit wilden we al zolang doen en nu hebben we tijd genoeg, niet?"

Fanni Kovacs op nieuwswebsite BoredPanda: "We houden ervan om op te treden en mensen te entertainen. We maken zelfs deel uit van een plaatselijk improvisatietoneelgezelschap. Maar de quarantainemaatregelen hebben er nu voor gezorgd dat plannen daaromtrent niet kunnen doorgaan. En dus zochten we naar alternatieven."

"We houden beiden erg veel van films, Norbi dan vooral van films uit de jaren 70 en 80. Bovendien verkleden we ons graag, iets wat we al graag deden toen we nog studeerden. Waardoor we nu beschikken over heel wat accessoires die we eigenlijk toen gebruikten, en nu dus opnieuw kunnen gebruiken."

"Eigenlijk speelde dit idee al langer in ons hoofd en kunnen we er nu helemaal voor gaan. We hebben immers nu tijd genoeg. En als dat een glimlach op het gezicht van mensen kan toveren, in deze moeilijke tijden, dan is dat mooi meegenomen."

Wat dacht u van volgende selectie?

"E.T."