Eerste coronapatiënt van Sint-Trudo Ziekenhuis start revalidatie: “Volledig herstel kan 6 maanden tot een jaar duren”

Op de revalidatieafdeling leren patiënten opnieuw hoe ze hun lichaam moeten gebruiken, soms tot in de kleinste basishandelingen. Het gaat vooral over patiënten die op de intensieve afdeling hebben gelegen. “Enerzijds trainen we de spiermassa opnieuw met een soort conditietraining”, vertelt arts Johan Darcis. “Vaak zie je dat die mensen niet meer kunnen stappen, dus dat moet je opnieuw aanleren. Sommigen ontwikkelen ook hersenproblemen door een tekort aan zuurstof. Dan moet je bijvoorbeeld het geheugen weer gaan trainen. Patiënten moeten opnieuw leren plannen of oplossingen bedenken voor problemen. Soms moet je zelfs uit– en aankleden opnieuw leren. Dus dat gaat echt over basishandelingen die iedereen dagelijks uitvoert.”

Coronapatiënten die starten met hun revalidatie hebben nog een lange weg voor de boeg, benadrukt Darcis. “Ze blijven vier tot acht weken bij ons op de revalidatieafdeling. Daarna herstellen de patiënten thuis verder. Het zou goed kunnen dat het een zestal maanden of zelfs een jaar duurt voor dat patiënten volledig hersteld zijn. Daarnaast is het goed mogelijk dat sommige patiënten hun hele leven lang longproblemen blijven hebben.”

Bekijk het gesprek met burgemeester Veerle Heeren uit "Terzake" hier: