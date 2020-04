Hulpverlener Elien toont het monster corona: "Frustrerend dat mensen er hun voeten aan blijven vegen" 

Hoe sterft iemand aan het virus? "Die stikken", zegt Elien. Ze vertelt dat ze dagelijks patiënten verliest. "Afgelopen week was ik een paar dagen thuis en toen ik terugkwam, was de helft van de gang nieuw. Ik vroeg waar is patiënt A en waar is patiënt B? Want toen ik vertrok waren die nog wel ok... Maar die waren overleden. Dat is de realiteit en dat is niet alleen bij ons." Elien krijgt het even moeilijk tijdens het gesprek. "Ik ging niet wenen."