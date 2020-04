Franse zanger Christophe overleden, bekend van de hit "Aline"

Christophe werd in 1945 geboren als Daniel Bevilacqua. Die naam klinkt Italiaans en is het ook, want zijn ouders hadden Italiaanse roots. Al op heel jonge leeftijd raakte de kleine Daniel gefascineerd door muziek. Na zijn legerdienst begon hij aan zijn zangcarrière, onder de artiestennaam Christophe.

In 1963 bracht hij zijn eerste single uit en twee jaar later had hij zijn grote hit te pakken: de single “Aline” zou niet alleen in Frankrijk honderdduizenden keren over de toonbank gaan, ook in België vond de single zijn weg naar de top van de hitlijst. Het verhaal wil dat de hit in amper een kwartiertje geschreven zou zijn.