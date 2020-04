Geen berenjacht, maar kunstwerkenjacht in Tremelo

"Het is een initatief van het gemeentebestuur van Tremelo", vertelt Sarah Versteele. "Maar als kunstenares kan ik dit alleen maar toejuichen." Op verschillende plaatsen in Tremelo hebben mensen sinds kort een kunstwerk van Sarah aan hun raam gehangen. "We willen zo kunst naar buiten brengen, zodat mensen ook eens iets anders zien op hun dagelijkse wandeling of fietstochtje. Nu we alleen maar in onze eigen omgeving mogen wandelen of fietsen, wordt die dagelijkse beweging al snel saai. Zo willen we de mensen eens iets nieuw geven om te bekijken."

Sarah roept alle inwoners en handelaars op om kunstwerken achter de ramen te hangen. "Iedereen mag een - al dan niet zelfgemaakt - kunstwerk ophangen of in de voortuin zetten. Doe eens gek en probeer het zelf eens! Het doet deugd om mooie en leuke kunstwerken te zien in deze coronatijden."