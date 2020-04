Ninoofse dierenbegraafplaats telt na anderhalf jaar nog maar weinig graven maar stad is toch tevreden: “Wij wilden geen stormloop”

De dierenbegraafplaats nam een trage start, maar na anderhalf jaar raakt het ingeburgerd. “Vorig jaar hebben we in totaal een 10-tal dieren begraven, dit jaar zitten we al aan 6 dieren”, zegt schepen Katie Coppens. “We hebben nu in totaal al 16 dieren die hier begraven zijn dat is ongeveer een aanvraag per maand. Het duurde eventjes voor iedereen ermee weg was maar we merken de laatste maanden dat de aanvragen stijgen.”

Op de dierenbegraafplaats kunnen dieren begraven worden, is er een strooiweide en kunnen ook urnes begraven worden. “Al merken we dat mensen die hun huisdier laten cremeren, de urne liever thuis bewaren.”