Glabbeek verdeelt vanaf volgende week gratis mondmaskers aan inwoners

In Glabbeek bekijkt de gemeente momenteel hoeveel mondmaskers er per woning nodig zijn en die maskers worden dan eind volgende week rondgedeeld aan alle inwoners. "Glabbeek werkt hiervoor samen met een ambachtelijk familiebedrijf uit West-Vlaanderen", zegt burgemeester Peter Reekmans. "We hebben een bestelling geplaatst van 6.000 mondmaskers."