Oplossing voor de 466 potjes pudding die Greta niet meer mocht uitdelen van de politie: traiteur deelt ze verder uit

“De vrouw is inderdaad langsgeweest met de pudding, en we waarderen zeer zeker dat ze mensen een hart onder de riem wil steken”, zegt korpschef Filip Vansteenbergen van de politiezone KASTZE. “Wat we wel niet wisten is dat ze daarna naar tientallen andere adressen trok om pudding uit te delen. Ze doet niet-essentiële verplaatsingen, en ze heeft contact met verschillende mensen waaronder hoogbejaarden. Ik heb haar een kwartier aan de telefoon gehad en haar dat vriendelijk uitgelegd en ze toonde zelfs begrip. Ik heb haar niet geverbaliseerd en zelfs geen officiële waarschuwing gegeven."

De korpschef vindt het jammer dat het nu lijkt alsof de politie de boeman in het verhaal is. “De politie beslist niet wat de maatregelen zijn, we kijken er alleen op toe dat ze uitgevoerd worden. We kunnen in deze hele moeilijke tijden niet beginnen met uitzonderingen te maken. Het vraagt nu al heel veel van de politie. En we willen niet de perceptie creëren dat we niet weten waar we mee bezig zijn.”