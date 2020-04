Hangbuikvarkens amuseren zich op kerkhof van Begijnendijk

Om die dieren te vatten schakelde te politie de lokale dierenarts en het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder in. "Het was niet gemakkelijk om de varkens te vangen, maar met behulp van een tiental netten die we op het kerkhof gespannen hadden, is het ons toch gelukt." Van wie de varkens zijn, is niet duidelijk. "De dieren hebben geen oormerk, dus kunnen we de eigenaar niet traceren. Het ziet ernaar uit dat de varkens gedumpt werden." De twee diertjes worden nu opgevangen in het opvangcentrum.