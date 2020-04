Haven van Antwerpen test slimme armbanden: "Als je dichter dan 1,5 meter bij elkaar in de buurt komt, gaat een alarmsignaal af"

De haven van Antwerpen gaat slimme armbanden testen om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Momenteel wordt het systeem uitgetest bij acht arbeiders die dicht bij elkaar werken aan sluizen.

"Voor alle duidelijkheid, het is niet de bedoeling om de locatie van mensen te gaan traceren of hun persoonlijke gegevens bij te houden", zegt Gert Ickx van het Havenbedrijf.

Het systeem houdt enkel bij welke armband bij welke armband - in een straal van 2.5 meter - bij elkaar in de buurt is geweest. Bij anderhalve meter gaat een alarmsignaal af. Stel: iemand wordt ziek. Dan kan je tot twee weken terugkijken en nagaan hoe de besmetting gebeurd is en/of wie van je collega's nog verwittigd moet worden. De gegevens zijn versleuteld en kunnen enkel 'gelezen' worden door een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Ze worden ook na twee weken gedeletet.



" Als je gaat bijhouden waar mensen geweest zijn, of hoelang ze op het toilet hebben gezeten of waar en hoelang ze geluncht hebben dan is dat natuurlijk een heel ander verhaal privacygewijs. Maar dat is hier niet het geval", aldus nog Ickx.

Het testen van de slimme armbanden start eind deze maand. Na een proefperiode gaat het havenbedrijf bekijken hoe /of ze het project verder (kunnen) uitrollen.