Heeft coronacrisis jouw eet- en kookgedrag veranderd? De Universiteit Antwerpen wil het weten!

We kunnen nu al ruim een maand niet meer op restaurant gaan eten. Dat betekent dat veel meer mensen thuis koken en zelf beginnen te bakken, zoals brood en zoetigheden.

"We denken daarom dat het interessant is om in kaart te brengen wat de veranderingen zijn in ons aankoopgedrag wat voeding betreft, ons kook- en eetgedrag en hoe we ons daarin laten beïnvloeden via de verschillende media. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan Jamie Oliver die vanuit zijn keuken filmpjes maakt en toont hoe je bepaalde dingen moet klaarmaken."