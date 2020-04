De coronacrisis treft mannen en vrouwen op een andere manier: hoe COVID-19 niet genderneutraal is

De cijfers zijn niet altijd volledig en elk land telt op een andere manier, maar toch is het duidelijk dat ook in België meer mannen sterven aan corona dan vrouwen. Volgens het overheidsbureau Sciensano is in België – bij publicatie – 38,4% van de overlijdens man, 33,7% vrouw. Bij 27,9% van de overlijdens is het geslacht niet aangegeven. In principe kan het nog alle kanten uit. Maar enkele ziekenhuizen in Limburg, Antwerpen en West-Vlaanderen bevestigen ons expliciet de trend dat wel degelijk twee derde van de overlijdens mannen zijn, een derde vrouwen.