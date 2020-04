In Limburg zal de ramadan ook anders verlopen in deze coronatijden

Zo blijven de moskeeën gesloten en mag niemand thuis mensen uitnodigen voor het breken van de vasten 's avonds. Het is een beetje wennen, volgens Erkan Konak, voorzitter van de Selimiye-moskee in Heusden-Zolder: "De verbondenheid en de gezelligheid zullen er dit jaar niet zijn, omdat we het individueel moeten vieren thuis. Dat is jammer, maar we gaan zeker de aanbevelingen volgen."