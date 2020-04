Kijktips van Ward Verrijcken: verborgen parels op internet, televisie en het nieuwe streamingplatform Quibi 

Ook op het internet en op televisie ontdekte Ward een aantal verborgen parels. Een absolute supertip is de Italiaanse detectivereeks "Il processo" op Netflix. Nog op Netflix speelt "Caliphate" over het radicaliseringsproces van moslimterroristen. Intellectuele televisie zien we dankzij Lumiereseries.com in "Bauhaus", een zesdelige miniserie over de beroemde kunststroming. Op onze eigenste VRT NU bevelen we het prachtige "State of the union" graag aan in 10 afleveringen van 10 minuten. En afsluiten doen we natuurlijk met "Chernobyl", dat meesterwerk van de moderne televisie is te zien op Canvas en VRT NU. Meer info en fragmenten uit al deze series krijgt u gratis in onderstaande video: