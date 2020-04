Komen er ook pasjes voor de zwemvijvers- en baden in Vlaams-Brabant? "Verschillende scenario's worden bekeken"

"De hoofdvraag is, mogen deze zomer de zwembaden en zwemvijvers in ons land opengaan of niet, dat moeten we eerst weten", zegt gedeputeerde Ann Schevenels (Open VLD). "Indien het mag, dan komt de tweede vraag: moeten we nog rekening houden met de maatregelen van voldoende afstand? Daarom bekijken we nu al verschillende scenario's voor onze provinciale domeinen in Huizingen, Kessel-Lo en Diest."