Een pasje om op het strand te mogen, of "houd uw manieren": kustburgemeesters zijn er nog niet uit

Daphné Dumery (N-VA), de burgemeester van Blankenberge, zit eerder op de lijn van Dedecker: "We hopen dat het ook deze zomer weer gezellig druk kan zijn aan zee. Het zal alleszins anders zijn dit jaar, maar we kunnen hier ook niet alles afsluiten. De kust is geen festival: wij hebben niet één ingang, waar we met een tellertje kunnen gaan staan. We kunnen niet zomaar de boel afsluiten." Dumery wil vooral dat er een uniforme oplossing komt voor de hele kust: "Mensen gaan 's morgens wandelen in Knokke-Heist, en komen 's middags iets eten in Blankenberge. En 's avonds willen ze misschien nog even naar De Haan. Moeten we dan met drie verschillende systemen naast elkaar gaan werken? Dat betekent ook veel administratieve rompslomp voor ons én voor die toerist." De burgemeester van Blankenberge kijkt vooral naar de werkgroep van experten.