Leerkrachten school Noord uit Hulste bezorgen nieuwe schoolboeken aan huis

De school stuurt bewust de leerkrachten zelf op pad. De directie vreest dat als ouders zelf langs zouden komen, ze in de verleiding zouden komen om wat bij te praten met andere ouders.

De extra taak betekent niet veel extra werk. De leerkrachten vinden het zelfs leuk om bij hun kinderen langs te gaan en hen nog eens te zien, al is het van op afstand.

"We bellen aan en zwaaien ook even, want we hebben de kinderen al langere tijd niet gezien. We missen hen ook wel heel erg, dus ook voor ons is het leuk en zij kijken vol verwachting uit naar onze komst", zegt directeur Leen Pison.

"Niet alle kinderen missen de school en hun vriendjes, maar voor de leerkrachten is het belangrijk om de band met de kinderen te blijven onderhouden en om hen te zien, niet enkel online maar ook live."