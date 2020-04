Nieuwe leerstof vanaf maandag, maar dan wel online

Vanaf maandag krijgen de leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs weer nieuwe leerstof. Omdat de scholen nog even dicht blijven door het coronavirus zal die leerstof in veel scholen online gegeven worden. "We geven online les en opdrachten via Smartschool", vertelt leerkracht Myriam De Groof van WICO Pelt bij Radio 2 Limburg.