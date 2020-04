Dan toch fietsen tussen de Limburgse bloesems... via het internet

Dankzij Toerisme Limburg kan je vanuit je luie zetel, van op je terras of van op je hometrainer toch door de bloesems in Haspengouw fietsen. Gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens (Open VLD): "Met deze virtuele belevingen willen we heel Vlaanderen laten meegenieten van de bloesempracht in onze provincie. Het is helemaal veilig en we zijn ervan overtuigd dat mensen zo inspiratie opdoen voor een bezoek aan Limburg na de lockdown."