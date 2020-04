Tuincentra en "algemene doe-het-zelfzaken" wél, bloemenwinkels niet: eindelijk richtlijnen voor wie open mag

Vlaams minister-president Jan Jambon geeft toe dat de overheid ook fouten maakt in deze coronacrisis. Zijn boodschap komt er nadat er heel wat heisa was ontstaan over de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om één bezoeker per bewoner van de woonzorgcentra toe te laten. Daar kwam heel wat kritiek op vanuit de sector en ondertussen is ook beslist dat de maatregel in Vlaanderen on hold wordt gezet. "Experten en politici zijn ook maar mensen die elke dag alles doen om het hoofd te bieden aan een crisis die we nooit eerder hebben meegemaakt. Elke dag proberen we oplossingen te vinden. We zullen uit deze fouten lessen trekken."

Daarnaast roept Jambon de Vlamingen op om nog even vol te houden. "We snakken naar ons normaal leven. De cijfers zijn hoopgevend, maar de crisis is nog niet voorbij. We moeten volhouden en de maatregelen aanhouden. Ook als we weer naar tuincentra of doe-het-zelfzaken trekken. Als er te veel volk is, ga dan weer naar huis."