Arts uit kritiek op opening tuincentra: “Mensen mogen planten kopen, maar moeten wel wachten op medische zorg”

Jochen Nijs is maag- en darmspecialist en heeft zich omgeschoold om te kunnen werken op de corona-afdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Niet-dringende operaties voor maag –en darmklachten moest hij 4 weken geleden uitstellen, toen het noodplan voor ziekenhuizen werd uitgerold. Die kunnen nog steeds niet doorgaan, terwijl mensen wel naar tuincentra mogen afzakken. “Ik begrijp dat men de maatregelen gefaseerd wil versoepelen”, benadrukt Nijs. “Maar ik begrijp niet dat er wel al mensen naar tuincentra mogen, terwijl we niet gefaseerd de reguliere medische zorg opnieuw kunnen opstarten. De opening is psychisch belangrijk voor de mensen, maar er is ook zoiets als fysieke integriteit.”