Maatregelen om drukte in fiets- en voetgangerstunnels in Antwerpen te vermijden

In Antwerpen komen er maatregelen in de fiets- en voetgangerstunnels onder de Schelde. Daar was het de voorbije weekends veel te druk en hielden mensen niet altijd voldoende afstand.



In de Kennedyfietstunnel mag je tot nader order de trappen enkel nog gebruiken als je uit de tunnel komt, om de tunnel in te gaan zal je de lift moeten nemen. In de Sint-Annatunnel gaat de lift op rechteroever tijdens het weekend dicht. De lift op linkeroever is defect, dus die kan je sowieso niet gebruiken.