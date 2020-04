Meer broedende stadsvogels door coronacrisis: “Ze horen elkaar beter zingen en vinden sneller een partner”

Er komen onheilspellende berichten uit verschillende natuurgebieden in Vlaanderen omdat coronawandelaars er broedende vogels opschrikken. In onder meer de Kalkense Meersen, in Oost-Vlaanderen, zijn al verschillende nesten van bedreigde vogels - zoals de grutto – daardoor verlaten teruggevonden. Maar corona is niet voor alle vogels slecht nieuws: de stadsvogels varen er opvallend wel bij.