Als u een mondmasker draagt op straat bent u in principe strafbaar

Hoe dat komt? Door het zogenaamde boerkaverbod. Die wet uit 2011 verbiedt het geheel of gedeeltelijk bedekken van het gezicht, zodat u niet herkenbaar bent. "Iedereen die zijn of haar gezicht verstopt, is dus strafbaar", legt Jogchum Vrielink uit. Hij is specialist mensenrechten aan de Brusselse Université Saint-Louis.



"Daar zijn maar drie uitzonderingen op voorzien. De eerste is als er in een arbeidsreglement staat dat iemand zijn of haar gezicht mag verstoppen. Denk aan arbeiders die asbest moeten verwijderen bijvoorbeeld. Een tweede uitzondering gaat over gemeenten die maskers mogen toelaten bij festiviteiten, zoals carnaval of Halloween. En ten derde mag je je gezicht verbergen als er een andere wet is die het wel toelaat. Bijvoorbeeld de verkeerswet die zegt dat je een helm moet dragen als je met de motor rijdt."