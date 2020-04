Nationale Veiligheidsraad heeft nood aan experten welzijn en ethiek

Hoe kan het dat beslissingen over de meest kwetsbare mensen in de samenleving, niet worden besproken met zij die voor hun zorg instaan? Als directeur van SOM maak ik deel uit van de vorige week opgerichte Vlaamse Taskforce. Daar staan van bij het eerste overleg zowel de gezondheidsrisico’s als de welzijnsnoden van bewoners van woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een beperking bovenaan de agenda.

Dat is blijkbaar anders in de besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad. Daar was de balans tussen gezondheid en welzijn ver zoek.

Het antwoord is nochtans niet dermate complex: om een bezoekregeling te organiseren, zijn er een aantal essentiële voorwaarden nodig, zoals het voorzien van voldoende beschermend materiaal en het uitrollen van testing op grote schaal. Als we in kaart hebben gebracht wie er besmet is en hoe we de meest kwetsbaren beschermen, kunnen we de bewoners en hun dierbaren een eerlijk, realistisch en veilig perspectief bieden.