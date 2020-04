"Toets om schade op te meten" en "individuele trajecten": onderwijsexpert oppert deze exit-strategie voor scholen

Toch zijn er ook landen die een ietwat andere aanpak hebben. "Noorwegen bijvoorbeeld, zij starten met het kleuteronderwijs. Daar is discussie over, omdat veel landen bevreesd zijn dat fysiek contact en social distancing moeilijk is met kleine kinderen. Duitsland op zijn beurt gaat het accent leggen op leerlingen die in het laatste jaar zitten van een bepaalde fase. Dat is ook een verstandige keuze", vindt Van Damme. "Maar dan nog ga je moeten kijken hoe de voorbije periode verteerd is door verschillende leerlingen. En dat kan alleen door de leerachterstand op te meten. Het secundair onderwijs komt eigenlijk overal pas nadien aan bod, al doet men het in sommige landen tegelijk."