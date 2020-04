Onduidelijkheid troef over opening tuincentra en doe-het-zelfzaken: “Gemeenten beslissen zelf wat doe-het-zelfzaak is”

Burgemeester Dries roept inwoners van Genk en randgemeenten ook op om niet massaal morgen naar de tuincentra te trekken. “Maak er geen daguitstap van”, benadrukt Dries. “Als je komt, wees dan goed voorbereid zodat je geen uren moet rondhangen in de winkel. Als lokale overheid zullen we extra politie inzetten, maar ik wil vooral oproepen om niet allemaal deze zaterdag al naar het Genkse tuincentrum te trekken. Dat is zeven op zeven open. Laat ons vermijden dat we daar allemaal als haringen in een tonnetje aanwezig zijn. Wij rekenen op het gezond verstand van de mensen.”

Voor tuincentra en doe-het-zelfzaken gelden dezelfde maatregelen als supermarkten. Winkels moeten social distancing verzekeren, er mogen maar een bepaald aantal klanten tegelijk binnen in een zaak en de karretjes moeten ontsmet worden. Ook op vlak van verplaatsingen gelden dezelfde regels. Naar een tuincentrum rijden dat bijvoorbeeld 30 kilometer verder ligt, is toegelaten. Je mag kiezen welk tuincentrum je bezoekt. Het hele land doorkruisen mag niet, maar er zijn geen precieze limieten. Wel mag er maar maximum één persoon de winkel binnen en je mag niet meer dan 30 minuten in de winkel blijven.