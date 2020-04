Opnieuw hond vergiftigd in Kapelle-op-den-Bos

Deze keer was het slachtoffer Loyd, een labrador. Dat gebeurde in de buurt van de hondenschool in Ramsdonk: "Er is inderdaad weer een hond vergiftigd, en jammer genoeg was het een lid van onze hondenschool", zegt Yolande Maes van hondenschool 't Leirkensdomein in Ramsdonk. "Blijkbaar is het heel snel gegaan en heeft hij iets opgegeten waarvan het baasje dacht dat het gras was. De hond is nog thuis geraakt maar is dan gaan liggen en er kwam schuim uit z'n muil. Aangekomen bij de dierenarts, was de hond al overleden."