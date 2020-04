Pas in september maar toch ook geen Vredefeesten in Sint-Niklaas: "Er is te veel onzekerheid"

“Het verbod op grote evenementen loopt nu tot 31 augustus, de Vredefeesten vallen net buiten die periode maar het is helemaal niet zeker of evenementen begin september wel mogen doorgaan”, zegt burgemeester Lieven De Handschutter. “Zonder zekerheid dat het echt mag doorgaan, gelasten we het liever af.” En dus worden de Vredefeesten 2020 geschrapt.

De feesten bestaan al onafgebroken sinds 1948 en elk jaar komen er zo’n 100.000 bezoekers gespreid over drie dagen. “Bij zo'n evenement is het ook onmogelijk om de nodige afstand te bewaren dus nemen we geen risico’s. Dat is geen leuke beslissing, maar we nemen ze toch.”

