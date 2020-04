Poëzie in de straten van Hoogstraten om inwoners een hart onder de riem te steken

In deze verwarrende coronatijden wordt veel van de mensen gevraagd. Daarom willen we de Hoogstratenaars wat schoonheid bieden. "Ook in deze crisis hebben we nood aan schoonheid, een klein momentje om te verpozen bij een mooi kunstwerk, een goed lied of een inspirerend gedicht”, zegt schepen van Cultuur Arnold Wittenberg.

De stadsdichter van Hoogstraten, Michiel Van Opstal, heeft daarom een gedicht geschreven dat verwijst naar de huidige coronacrisis en de impact daarvan op ons dagelijkse leven: ‘Nu de grenzen tastbaar zijn’. Het gedicht verwijst ook naar de containers in de straten aan de grensovergangen met Nederland. Het wordt verspreid over de hele stad, op plaatsen waar normaal de affiches voor de zomerevenementen zouden hangen, maar die zijn nu toch afgeschaft.

Een strofe van het gedicht is ook afgedrukt op kaartjes, die worden uitgedeeld mét een plant aan bewoners van sociale woningen. Op dat kaartje staan ook telefoonnummers waar mensen met vragen terecht kunnen.

nu de grenzen tastbaar zijn

en containers ons tonen

tot hier en niet verder

nu de muren van ons huis

langzaam oprukken

tot je het strijdveld

van de winkel betreedt

weet, je bent niet alleen

wanneer de echo van een applaus

jouw paleis bereikt

omstreeks acht uur

en hoewel een aanraking

tussen jou en ik onbereikbaar is

zijn we nog nooit zo dicht

bij elkaar geweest



Op zes plaatsen, verspreid over de verschillende deelgemeenten van Hoogstraten, zijn ook poëtische wegwijzers aangebracht, voor wandelaars en fietsers om te ontdekken. De borden zullen er een jaar hangen.