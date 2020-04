Politie zwiert man voor 14de keer op de bon voor niet naleven van coronamaatregelen

De politie merkte de jongeman op toen hij samen met een vriend op de trappen op het Brusselse Muntplein zat. De twee zaten ook nog eens te dicht bij elkaar. Bij controle bleken de twee jongeren eerder al betrapt te zijn toen ze de coronamaatregelen niet naleefden.

In het commissariaat bleek dat één van hen al dertien processen-verbaal had gekregen. De tiener werd ter beschikking gesteld van het parket, dat hem dagvaardde voor de correctionele rechtbank. Hij zal zich op 8 mei moeten verantwoorden in het Brusselse justitiepaleis. Zijn kompaan kreeg een nieuw-proces verbaal opgesteld voor het niet respecteren van de maatregelen en voor het bezit van drugs omdat hij een joint aan het roken was op het moment dat ze door de politie betrapt werden.