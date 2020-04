Provincie Oost-Vlaanderen meet stilte tijdens coronacrisis: “Willen weten hoeveel lawaai de mens maakt”

De coronacrisis zorgt ervoor dat heel wat menselijk lawaai wegvalt (auto’s, machines, vliegtuigen…). Het is daarom een uitgelezen moment om dit onderzoek nu op te starten. “Veel mensen verwachten dat het in de Moervaartvallei nu stiller zal zijn dan anders door de coronacrisis. Dat is natuurlijk helemaal niet zo want geluiden komen ook uit de natuur zelf. Op dit moment, in de lente, maken dieren volop lawaai. ’t Is bijvoorbeeld broedseizoen dus de vogels zingen vaak”, zegt Liesbeth De Vetter van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek.