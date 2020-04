Reisbureau De Blauwe Vogel ziet topjaar in rook opgaan: "Reis naar Finland wel nu al populair"

Van het rustig aan te doen is in ieder geval geen sprake. 22 medewerkers staan in contact met de klanten en daarvan komen er dagelijks 350 bij. "Het is erg veel werk en we ontwikkelen een achterstand." Carlier probeert nu de klanten hun reis te verschuiven naar exact één jaar later. De meeste klanten gaan daarmee akkoord zegt hij. "Ze zijn daarmee op hun gemak."

Het heeft geen zin om een reis naar bijvoorbeeld september te verschuiven volgens Carlier. "Dan kunnen we misschien nog niet reizen. Veel landen zouden Belgen wel eens kunnen weigeren omdat ons land zo'n hoog sterftecijfer heeft. We staan in de top 3 van landen wereldwijd. Ze gaan in andere landen niet vragen hoe wij tellen. Ze gaan ons gewoon willen buitenhouden."