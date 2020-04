Coronapatiënt besmet in België gemiddeld minder dan één persoon: "Zorgt dat epidemie krimpt" 

Iemand die besmet is met het coronavirus zorgt in België gemiddeld voor minder dan één nieuwe besmetting. Dat zegt het wetenschappelijk instituut Sciensano. De zogenoemde "reproductiegraad" is in ons land namelijk gezakt van ongeveer 2,5 naar 0,8. "Heel belangrijk, want als dat cijfer kleiner is dan 1, krimpt de epidemie."